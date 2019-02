Più del 95% per cento dei bambini è stato vaccinato con l'esavalentè con un incremento dello 0,2% sul 2017. Sono aumentate anche le coperture per tutti gli altri vaccini, obbligatori e consigliati. L'assessore al Welfare della Regione Giulio Gallera sintetizza così i dati del 2018 sulle coperture vaccinali che Palazzo Lombardia ha trasmesso al ministero della Salute nei giorni scorsi.

«Lo scorso anno nella nostra Regione - spiega Gallera - si sono registrati ottimi livelli di copertura nei bimbi più piccoli, con particolare riferimento al vaccino esavalente (difterite, tetano, pertosse, epatite B, polio-haemophilus, influenzae B) per il quale, con il 95,3%, è stato superato l'obiettivo fissato dal piano nazionale di prevenzione vaccinale».

Complessivamente, si è registrato un aumento rispetto al 2017 non solo sulle vaccinazioni obbligatorie, ma anche su quelle raccomandate. La prima vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia è stata somministrata al 94,9% dei bambini, ben un punto percentuale in più rispetto all'anno precedente.

