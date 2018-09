I Navigli aperti fanno paura

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòMobilità caos; effetto movida; afflusso smodato di turisti stile Venezia; costi dell'opera. Sono le perplessità maggiori sollevate dai milanesi sulla riapertura dei Navigli negli incontri pubblici organizzati dal Comune. Palazzo Marino ha riunito le osservazioni in una relazione di 61 pagine presentata ieri dall'assessore alla Partecipazione Lorenzo Lipparini col coordinatore dei dibattiti Andrea Pillon. Il fascicolo contiene le osservazioni, i dubbi, le proposte di coloro che hanno partecipato alle discussioni. Un iter lungo 19 incontri, 219 e-mail giunte all'amministrazione, 820 presenze e 790mila contatti su Facebook. Numeri che inducono il centrodestra a parlare di «flop»: «Anziché insistere l'amministrazione utilizzi i fondi per la manutenzione di scuole e edifici comunali che cadono a pezzi», attacca il forzista Alessandro De Chirico.A replicare è lo stesso sindaco Giuseppe Sala: «In realtà tra presenza fisica e attenzione online i numeri non sono negativi - ha spiegato - È meglio una partecipazione inferiore, ma convinta, piuttosto che una x su un referendum». Referendum che i grillini propongono di effettuare. Sala, che sta lavorando «per una visione globale dell'opera», assicura che per lo step iniziale (la riapertura dei primi 8 chilometri) «i fondi ci sono». Restano tuttavia i 90 punti sollevati dai cittadini ai quali Palazzo Marino si è dato un mese e mezzo per rispondere, dopodiché il progetto sarà articolato in una delibera che passerà in giunta e in consiglio. Le maggiori perplessità sono, tra le altre cose, sulla riduzione del numero globale di parcheggi e sulla soppressione della linea bus 94. Timori anche per gli alberi e i giardinetti che rischiano di scomparire da via Marco d'Oggiono alla Darsena: «Va bene l'acqua, ma il verde non si tocca», dicono gli ambientalisti.riproduzione riservata ®