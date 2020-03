I morti a fine giornata sono 209. L'altroieri erano stati di più, ma il numero è comunque tra i più alti registrati. La Lombardia continua a soffrire, senza nemmeno poter piangere i propri cari scomparsi. Il totale è arrivato a 2168. I dati non aiutano a risollevare il morale, ma il momento per individuare un trend discendente, se ci sarà, arriverà nel fine settimana. Intanto restano i 19884 casi positivi registrati nella regione, 2172 in più rispetto a mercoledì. Continua la lotta serrata nelle corsie di terapia intensiva per guadagnare tempo nella corsa contro il virus. Oggi un posto in più può essere sinonimo di vita. I letti nella Regione sono diventati 1250, dai 724 che erano a metà febbraio. «Un miracolo», lo definisce il governatore Fontana. Ma il virus non sta a guardare. E corre. Per colpa sua sono cento, 82 in più, le persona costrette alla respirazione assistita. E bisogna ricordarsi che ci sono anche le altre patologie che richiedono quei posti. Alle rianimazioni si aggiungono coloro che non hanno bisogno di essere intubati: le terapie non intensive occupate da pazienti Covid-19 sono schizzate a 7387, 102 in più.(G.Mig.)

