Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I mondi paralleli di Matrix, i ring del riscatto e della vittoria di Rocky, le battaglie e le avventure del Gladiatore. Pensarli a teatro sembra impossibile, ma non lo è. Bastano abbondante fantasia spericolata e parecchio umorismo e, voilà, il gioco è fatto. È Cinemalteatro, lo stravagante quanto esilarante format inventato e interpretato da Loris Fabiani, Michele Di Giacomo e Umberto Terruso, di nuovo in scena a grande richiesta dopo il successo delle passate edizioni. Tre film al giorno. Non sul grande schermo, ma sul palcoscenico, spettacolarizzati in performance di 20 minuti per una carrellata ad alta velocità tra grandi titoli e blockbuster della storia del cinema. Gli spettatori stiano allerta perché è previsto un loro diretto coinvolgimento. Con effetti imprevisti.Dal 3 al 6 luglio. Elfo Puccini, corso Buenos Aires 33. Ingresso 32,50/17 euro. (O.Bat.)