I misteri dello spazio o un concerto-spettacolo, oppure i burattini con Cenerentola. Idee per tutti i gusti questo fine settimana.

I bimbi appassionati di scienza rimarranno a bocca aperta davanti al razzo Vega atterrato al Museo della Scienza. Maestoso con i suoi trentadue metri di altezza e tre di diametro, si svela al pubblico con speciali scene luminose e giochi di luce. Uno show spaziale. (Dall'8 novembre ore 18.30. Via San Vittore 21 18.30-21. Orari: 9.30-17, sabato e domenica 9.30-18.30; 5 euro).

Per chi preferisce la musica classica è davvero prorompente L'Uccello di fuoco, capolavoro di Igor Stravinskij, per baby spettatori all'Auditorium: un concerto- spettacolo dalle musiche suggestive, interpretato dall'orchestra Verdi. Ed ecco un mago che pietrifica gli uomini e tiene prigioniere le principesse, e un uccello dal magico piumaggio che vince gli incantesimi (il 9 novembre. Auditorium Milano, largo Mahler, ore 16, da 7,5 euro). Al Teatro della Memoria va in scena la favola di Cenerentola con le sorellastre e il principe, raccontata dai burattini. E, prima dello spettacolo, il Mago Demis propone un numero di magia e ventriloquia (il 9 novembre. Via Cucchiari 4, ore 16, ingresso 7 euro). (S.Rom.)

