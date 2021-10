I MIEI PRIMI 40 ANNI

Marco Zorzo

«Le scarpe da calcio non fanno la differenza. I piedi fanno la differenza». Questo è il commento con tanto di foto postato su Instagram da Zlaran Ibrahimovic, all'indomani del suo ultimo gol segnato in campionato (alla Lazio) prima di questo stop. L'ennesimo, alla soglia dei 40 anni, che Ibra festeggerà domenica. Già, 40 e non sentirli affatto, pur con qualche acciacco di troppo.

Eppure Sven Goran Erikson, santone svedese e condottiero della miglior Lazio di tutti i tempi (finora), ha ammesso, appena appresa la notizia che sarebbe stato convocato in Nazionale: «A dir la verità non mi sorprende. Zlatan è unico, stupisce sempre sia a livello di club che di Nazionale. Con il Milan sta facendo cose fantastiche, nonostante qualche infortunio di troppo, quindi perché fare a meno di lui nella Svezia? Ibra, a 40 anni, resta indubbiamente il calciatore svedese più forte di tutti».

Zlatan e il Milan: un amore profondo, unico. Eppure di club importanti, lo svedese ne ha girati parecchi: dopo l'esplosione nel Malmoe, l'Ajax. Quindi Juve, Inter, Barça, Psg e Los Angeles Galaxy. Poi il ritorno alla corte del Diavolo, maturato dopo un incredibile 5-0 patito dalla squadra di Pioli a Bergamo, poco prima di Natale 2019.

Una stagione e mezza con 26 reti in 38 partite. «Il Milan è casa mia», ha sempre detto Zlatan. Una seconda famiglia. Ai rossoneri vorrebbe regalare un altro scudetto, a distanza di 11 anni dall'ultimo, che lo vide tra i protagonisti dell'armata allora guidata da Max Allegri. Il feeling con Stefano Pioli è stato immediato. Tra i trascinatori del Diavolo al secondo posto nello scorso campionato.

Il suo credo? Sempre lo stesso: «Noi giochiamo per lo scudetto». E Stavolta niente Svezia per le due gare di qualificazione ai Mondiali Qatar 2022. Resterà a Milanello per rientrare subito dopo la sosta. A proposito di Nazionale: in 20 anni 118 presenze e 62 reti, Alcune spettacolari, come quella realizzata all'Italia e a Buffon, all'Europeo 2004: il famoso tocco dello scorpione. Oppure l'incredibile rovesciata da metà campo, con le spalle alla porta, per il 4-2 all'Inghilterra. Ma anche una rete da metà campo quasi da fermo con il Galaxy. E sempre a Los Angeles un'altra firma storica: in gol dopo aver scartato quasi tutta la squadra avversaria. Impresa già riuscitagli ai tempi dell'Ajax.

Pure star in tv, come negli Usa, ma anche in Italia, al Festival di Sanremo con l'amico Mihajlovic. Lui un vagabondo sa di esserlo. E impegnato nel sociale (anche se con qualche scivolata). Ma Zlatan è Zlatan: «Io sono Dio». Affermazione forte. Chissà cosa farà da grande. Ma i suoi primi 40 anni sono stati vissuti meravigliosamente a correre dietro un pallone e sentire il profumo dell'erba del campo. E mettere quel pallone nel sacco. La cosa che oggi come agli inizi, sa fare benissimo. Auguri Ibra, cuore rossonero.

