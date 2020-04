I medici: «La Fase 2 a Milano è follia»

Con gli ambulatori dei medici di famiglia «lasciati al loro destino con qualche decina di mascherine chirurgiche inefficaci a impedire il contagio e pochissime maschere modello FFP2 e FFP3 adatte alle visite di pazienti sospetti, la fase 2 tanto attesa da molti italiani rischia di trasformarsi, soprattutto a Milano, in una bomba ad orologeria». È l'allarme di Alessandro Politi, presidente provinciale milanese della Società italiana di medicina generale (Simg). «Il grosso pericolo - afferma Politi - è la convinzione nella popolazione che il peggio sia passato e si possa tornare più o meno gradualmente alle vecchie abitudini. Non è assolutamente così. Attualmente, con la marea di asintomatici in giro - spiega - chiunque potrebbe essere portatore del virus e diffonderlo nelle sale d'attesa, passarlo al medico, al personale di studio, i quali a loro volta sarebbero veicolo di ulteriori contagi. Un pò quello che è successo all'inizio della pandemia, negli ospedali e nelle Rsa, prima che si adottassero misure preventive quali l'uso di Dispositivi di protezione individuale (Dpi) e la sanificazione degli ambienti, previsti dal piano nazionale per le pandemie». «Manchiamo di tute e camici monouso - denuncia Daiana Taddeo (Area ricerca Simg) - calzari, occhiali/visiere protettive, cuffie per i capelli, sistemi di sanificazione degli ambienti. Potremmo ritrovarci tra pochi giorni, dopo Pasqua, a dovere gestire una pseudo-normalità fatta di visite ambulatoriali e domiciliari con rischi ancora maggiori».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Aprile 2020, 05:01

