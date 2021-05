I medici giapponesi: «Fermate i Giochi»

Marco Lobasso

Venti di guerra dal Giappone. Il direttore dell'associazione dei medici nipponici, Naoto Ueyama, ha esortato il governo di Tokyo a cancellare le Olimpiadi previste per questa estate, definendole estremamente pericolose, per via della quarta ondata del Covid che si è abbattuta sul Paese. Secondo Ueyama, con un afflusso previsto di oltre 100mila persone, tra atleti sportivi e staff tecnico durante i giochi olimpici e paralimpici, «tutti i tipi di variante del virus che esistono in diversi luoghi del mondo si troverebbero a essere concentrati a Tokyo». In una conferenza al Club della stampa estera, il direttore dell'associazione non ha escluso così la possibile nascita di una variante dalla stessa capitale questa estate nel caso l'evento dovesse andare avanti. La posizione del sindacato dei medici nipponici riflette in gran parte la volontà dell'opinione pubblica, contraria all'organizzazione dell'evento, in scia ai timori di un sovraffollamento delle strutture sanitarie, già in fase di sofferenza. Dal momento che il Giappone si trova molto indietro con la campagna vaccinale, e il numero dei tamponi eseguiti è di gran lunga inferiore alla media dei paesi occidentali, Ueyama ha aggiunto che organizzare i Giochi in base a queste condizioni sarebbe «un atto irresponsabile nei confronti degli stessi atleti».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Maggio 2021, 05:01

