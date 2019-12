I marmi di Canova, le donne di Battaglia il futuro australiano

Arte per le feste. Tante le mostre da vedere e rivedere tra spazi pubblici e privati (sul sito del Comune gli orari). A Palazzo Reale meritano Giorgio De Chirico, viaggio nella metafisica del pittore ferrarese; i capolavori del Guggenheim, occasione anche per apprezzare un concentrato delle meraviglie del museo di NY; Letizia Battaglia, grande fotografa di donne e di mafia. Al Museo del 900 non trascurare l'antologica di Filippo De Pisis (1896-1956) e scoprire Adriana Bisi Fabri (1881-1918), vignettista, simbolista e futurista. Al Pac si viaggia in Australia con 32 artisti, mentre al Mudec le foto di Elliott Erwitt ruotano sul tema della famiglia. Sta finendo l'anno delle celebrazioni di Leonardo. Al Castello lo splendido racconto in realtà immersiva della Sala delle Asse, al Museo del 900 After Leonardo,il genio interpretato da due artisti contemporanei e al Poldi Pezzoli La Madonna Litta.

Tra le istituzioni private, irrinunciabile alle Gallerie d'Italia la mostra Canova-Thorvaldsen, esercizio di storia dell'arte; alla Fondazione Prada Il Sarcofago di Spitzmaus di Wes Anderson e all'Hangar Bicocca trionfano le luci di Daniel Steegman Mangrané. (P.Pas.)

Lunedì 23 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA