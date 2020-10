I libri a distanza e la Storia dal vivo

Libri da conoscere a distanza e Storia da affrontare dal vivo. Due appuntamenti per il fine settimana dedicati alla cultura.

Il primo è Book Pride, la Fiera del libro indipendente che quest'anno causa Covid vira sul digitale. Dalla Fabbrica del Vapore al web, sono 70 gli editori e 100 librerie che si propongono nella vetrina virtuale tra incontri, dialoghi, reading, tavole rotonde sul tema Leggere i Venti. Tra gli ospiti Giorgio Ballario con Luca Crovi (Edizioni del Capricorno); i cantautori Francesco Bianconi e Giovanni Truppi; i linguisti Valeria Della Valle e Giuseppe Patota (Treccani Libri); gli scrittori Renato De Rosa (Carbonio Editore) con Marco Malvaldi; il musicista Davide Boosta Dileo con Veronica Raimo; il partigiano Carlo Smuraglia (Bordeaux) con Gad Lerner.

Sul fronte storia, alla Fondazione Feltrinelli di via Pasubio (foto) da oggi a domenica c'è Che Storia!, un vero festival a tema con incontri e con conferenze, ma anche con camminate in giro per la città, visite ad archivi e spettacoli teatrali. Oggi alle 19 l'inaugurazione con l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno. L'ingresso è libero ma per le visite occorre prenotare su eventbrite.it. (P.Pas.)

