I binari dell'Alta Velocità sono di nuovo liberi. Ieri a Ospedaletto Lodigiano sono terminate le operazioni di rimozione degli ultimi vagoni del Frecciarossa 1000 deragliato lo scorso 6 febbraio. Le carrozze, che pesano ciascuna tra le 50 e le 70 tonnellate, sono staet parcheggiate a lato della linea. Lì saranno terminate le operazioni di imballaggio di vagone per vagone, indispensabile per il trasporto eccezionale su gomma fino al deposito di Hitachi Rail a Pistoia, in cui si deciderà se rottamare o aggiustare le carrozze.

Dopo la rimozione delle carrozze, ora tocca agli operai di Rfi ripristinare le linee elettriche aeree per poter riattivare la linea dell'Alta Velocità. Ma ci vorranno ancora giorni prima che i treni possano riprendere a circolare come prima dell'incidente. Per ora i Frecciarossa vanno sulla linea tradizionale tra Piacenza e Melegnano, con tempi di percorrenza più lunghi, fino a 40 minuti in più.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Febbraio 2020, 05:01

