I ladri smurano e calano la cassaforte dal balcone

Bottino da 250mila euro per i ladri che lunedì hanno svaligiato l'appartamento di un libero professionista in via Tadino 33, nella centralissima Porta Venezia. Sono entrati in casa evitando di forzare l'ingresso, o comunque lasciando segni di effrazione difficili da notare a una prima occhiata.

A rendere il colpo insolito, oltre all'entità della refurtiva, è il modo in cui hanno portato via la cassaforte: hanno creato una imbracatura legando vestiti e lenzuola trovati in casa e l'hanno calata dalla finestra. Una discesa di quasi sette metri che non si capisce quando sia avvenuta, visto che nessuno se n'è accorto. Improbabile che abbiano operato di notte, visto che la cassaforte è stata smurata a colpi di martello e piede di porco. L'ipotesi è che abbiano agito nell'orario di pranzo, lasciando che i vicini pensassero a rumori dovuti a lavori di ristrutturazione. Poi, approfittando di un momento di quiete nel cortile, hanno calato il blocco d'acciaio che conteneva venti orologi da collezione, tra cui almeno 10 Rolex. Il proprietario, 51 anni, ha scoperto il furto attorno alle 19,30 rientrando in casa. Alla polizia ha spiegato che i ladri hanno portato via anche 10mila euro in contanti.(S.Gar.)

Mercoledì 22 Maggio 2019, 05:01

