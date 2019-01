I ladri in fuga speronano la volante

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Stavolta i ladri hanno puntato a Creed, la boutique di profumi ed essenze in via Madonnina, in pieno centro. Durante la notte tra lunedì e martedì hanno forzato la porta e hanno riempito in poco tempo due sacchi di candele, profumi e altri prodotti per un valore commerciale stimato in 25mila euro.I due banditi, però, sono stati sfortunati: subito dopo aver caricato la merce nella propria Panda una volante della polizia li ha intercettati rispondendo alla chiamata d'allarme. E così iniziato un inseguimento andato avanti per oltre 10 minuti, una corsa tra le vie della città deserta (erano da poco passate le 2,30) ma non per questo meno pericolosa. Durante l'inseguimento la pattuglia è stata speronata nel tentativo di seminarla: i poliziotti hanno resistito all'urto senza riportare ferite.La corsa è terminata in via Imbonati, circa quattro chilometri dopo. Gli agenti sono riusciti a fermare la vettura e a bloccare uno dei due ladri, un romeno di 46 anni con molti precedenti anche specifici. Il complice è scappato nell'altra direzione ed è fuggito senza poter prendere la refurtiva. Nell'auto sono stati recuperati i due borsoni in cui erano stati infilati i prodotti della linea esclusiva.(S.Gar.)riproduzione riservata ®