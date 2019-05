I ladri acrobati delle case di lusso

Salvatore Garzillo

Puntavano alle case dei ricchi, quelle in centro, quelle in cui erano certi di trovare un bottino interessante. Dal maggio 2017 al giugno 2018 la banda ne ha svaligiate almeno nove, per un guadagno stimato (al ribasso) in oltre due milioni di euro.

Ieri i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei nove componenti, tutti serbo-croati a eccezione di un italiano, Giuseppe Lo Coco, palermitano di 61 anni, il professionista di Roma, l'esperto che il gruppo chiamava quando si trovava davanti una cassaforte troppo difficile. Tra i destinatari del provvedimento emesso dal tribunale di Milano c'è anche Dalibor Abaz, il serbo di 32 anni che lo scorso 5 maggio ha partecipato al colpo a casa di Anna Tomasino, l'89enne uccisa nella sua abitazione nel quartiere Monte Sacro di Roma. L'uomo, che si era costituito ai carabinieri della capitale, è stato raggiunto dall'ordinanza per i furti nel carcere di Rebibbia. Basso, tarchiato, molto forte, lo chiamavano Mambo ed era l'acrobata del gruppo. Persino gli investigatori, guardando i video dei sistemi di sicurezza, sono rimasti impressionati dalla sua capacità di arrampicarsi senza sforzo sulle facciate dei palazzi. In pochi secondi arrivava al quarto piano. In genere razziavano tutto ciò che si trovavano davanti, ma in alcuni casi si limitavano ai sopralluoghi e, una volta individuata la cassaforte giusta, contattavano il professionista italiano. A casa di quest'ultimo sono stati trovati, tra le altre cose, sette orologi di lusso. In un'unica occasione, il 21 ottobre 2017, i carabinieri della compagnia Duomo hanno sorpreso quattro di loro subito dopo essere usciti da un appartamento in via Disciplini: nella vettura avevano nascosto refurtiva per oltre 400mila euro.

Sette su nove sono finiti in carcere, ne restano da catturare due. Ieri mattina i carabinieri diretti da Matteo Martellucci li hanno cercati invano nel campo nomadi di via Monte Bisbino, in zona Baranzate. Un'area che costeggia l'autostrada e divisa in due blocchi: nella parte iniziale ci sono le ville con i pavimenti di marmo, in quella in fondo sembra di essere in un villaggio indiano, con baracche di lamiera piene di topi poggiate sulla terra battuta. Tuttavia il blitz all'alba ha consentito di controllare 24 automobili e 92 persone, di denunciare quattro di loro (due perché senza documenti e altrettante perché irregolari) e infine di multare cinque abitanti dell'area per violazione delle leggi sugli animali in relazione a 14 cani.

Giovedì 23 Maggio 2019

