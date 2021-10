I guanti di Napoleone all'Ambrosiana

Ci sono anche i guanti usati da Napoleone durante la battaglia di Waterloo tra gli oggetti esposti nella mostra Napoleone all'Ambrosiana. Percorsi della rappresentazione.

Allestita in collaborazione con l'Università Cattolica fino al 23 gennaio, l'esposizione, curata da Francesca Barbieri e Alessandra Mignatti, con Annamaria Cascetta come responsabile scientifico, presenta incisioni, disegni, relazioni, scritti satirici, libretti, periodici e opere teoriche a stampa provenienti dal patrimonio dell'Ambrosiana nonché beni dalle collezioni di dipinti e cimeli della pinacoteca. Si analizza attraverso oggetti e opere d'arte come Napoleone sia stato vissuto da Milano e quali cambiamenti ne abbia determinato.

La rassegna analizza diversi campi d'indagine, come lo sviluppo della festa e delle altre forme celebrative dalla Repubblica Cisalpina sino al Regno d'Italia, o l'organizzazione dello spazio urbano che rivela, tra strutture effimere e permanenti, un assetto frutto di un profondo ripensamento. Nelle prime sale della mostra si compie un itinerario che inizia con l'ingresso delle truppe francesi a Milano e giunge fino al 1814. C'è il ritratto di Napoleone dipinto da Andrea Appiani subito dopo l'arrivo dell'allora giovane generale in città. E poi incisioni firmate da Alessandro Sanquirico e Gaspare Galliari, oltre a un disegno di Giovanni Perego.

Piazza Pio XI. Orari 14-18; sab e dom 10-18. Biglietti 15-10 euro.



Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Ottobre 2021, 05:01

