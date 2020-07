I giardini e le ninfee eteree di Monet, i graffiti di rabbia delle periferie urbane contemporanee. Sono le due mostre immersive (video e musica) che l'Arcimboldi propone dal 1° agosto al 13 dicembre (ingresso 14 euro).

Grandi schermi e proiettori faranno immergere i visitatori nell'arte di Claude Monet, il più celebre impressionista francese. Con un'ora di filmati e musica si potranno scoprire tecniche e vita dell'artista, le sue opere, il suo studio, il giardino di Giverny. Passando dall'Ottocento al presente, tocca alla street art con la mostra Unknown mette in fila più di cento opere. Protagonista indiscusso Bansky il misterioso e idolatrato graffitaro britannico, insieme con esponenti della realtà writer nazionale e internazionale, dal marchigiano Blu al portoghese Bordalo II, alla sudafricana Faith 47 a Serena Maisto.

«Gli Arcimboldi ripartono a dicembre, con lo show Arturo Brachetti: nel frattempo, danno un simbolico segno di vita reinventandosi spazio espositivo»: parola del direttore del più grande palcoscenico teatrale milanese, Gianmario Longoni. Le mostre sono entrambe realizzate in collaborazione con Next Exhibition Srl. (F.Gat.)

