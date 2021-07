I futuri del MiTo si svelano a settembre. Futuri, al plurare, il tema scelto dal direttore Nicola Campogrande per il festival musicale che dall'8 al 26 settembre porterà a Milano e Torino 126 concerti con programmi ideati per la manifestazione, che si snoda fra i grandi teatri ma anche nei quartieri, di giorno e di sera, gratuiti e con prezzi mini che vanno da 3 a 35 euro. Lo scorso anno, proprio per la pandemia, MiTo aveva ospitato solo artisti italiani, ora tornano musicisti internazionali con 46 appuntamenti in più.

L'apertura sarà al Dal Verme l'8 settembre con l'orchestra Rai diretta da Fabio Luisi e si ripeterà il 9 all'auditorium Rai di Torino. La chiusura sarà invece uno scambio: il 24 al Dal Verme si esibirà l'orchestra del teatro Regio diretta da Pablo Heras-Casado, mentre il 26 sarà la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly a chiudere al Lingotto.

Si va da appuntamenti inusuali come quello che vede insieme il tenore Ian Bostridge e il pianista jazz Brad Mehldau o della pianista Gabriela Montenero che improvviserà su spunti del pubblico. Si conferma l'impegno per la musica contemporanea: sono 7 le prime assolute in cartellone, fra cui una commissione di MiTo a David Del Puerto, che ha composto gli ultimi numeri del Requiem lasciato incompiuto da Mozart, utilizzando strumenti barocchi ma anche chitarra e basso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Luglio 2021, 05:01

