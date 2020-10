I disegni dei bambini inchiodano il maestro

Sono stati i disegni dei bambini a smascherarlo: in molti compariva un mobile, uno scolaro e il maestro. Quel mobile che secondo le indagini è entrato nell'incubo dei bambini di un'elementare della Comasina perché il loro insegnante ci sbatteva contro gli scolari per punirli di qualcosa, o solo per sfogarsi.

Il maestro elementare, un 48enne incensurato ma con alle spalle provvedimenti disciplinari per comportamenti violenti con i bambini, ha ricevuto una interdittiva personale, una misura cautelare ad hoc emessa del gip, che ordina la sospensione all'insegnamento per 4 mesi a causa di «presunti comportamenti violenti e diseducativi».

Le indagini hanno preso il via lo scorso anno dopo che erano stati segnalati alcuni disegni fatti dai bambini in classe, con l'armadio al centro della scena. I poliziotti del commissariato Comasina hanno sentito i bambini in 18 audizioni protette. Il maestro, che è indagato per violenza e percosse aggravate e continuate, avrebbe in più occasioni afferrato i bambini, alcuni dei quali affetti da disabilità, dal colletto o dal cappuccio della felpa per poi sbatterli contro l'armadio. Alcuni bambini avrebbero manifestato anche dei disturbi del sonno e il timore di andare a scuola durante le ore in cui insegnava il maestro ora indagato.(G.Pos.)

