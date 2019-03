I diritti delle donne, i diritti dei migranti, insieme alla moda, i cibi, la cosmesi, il turismo a misura di uomo.

Sono temi caldi di Fa' la cosa giusta! da oggi a domenica a Fieramilanocity. La sedicesima edizione della fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata dalla rivista Terre di Mezzo, offre un amplissimo e variegato programma culturale di 450 appuntamenti tra laboratori, degustazioni, incontri ed esperienze organizzate in esclusiva. Settecento aziende e realtà sono ospitate in 10 sezioni tematiche e 6 spazi speciali. Fra le novità appunto #PluraleFemminile, spazio sulle donne e Il Porto, dedicato all'ecosistema marino. Fra le iniziative un incontro con Cecilia Sarti Strada e Alessandro Bergonzoni. E poi i tanti fronti caldi: la scuola, la salute, l'ambiente, lo sport, i libri, l'alimentazione saranno affrontati in una prospettiva non convenzionale. Interessante la sezione dedicata al turismo lento, per esempio per chi viaggia a piedi.

Laura Galimberti, assessora all'Educazione, ha sottolineato di «credere in un progetto che ha al centro la solidarietà, la sostenibilità e la partecipazione». (G.Pos.)

