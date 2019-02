«I diesel devono sparire ma servono più ciclopiste»

Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente, soddisfatto di Area B?

«Finalmente un provvedimento strutturale contro lo smog che soffoca Milano. Non abbiamo più tempo da perdere: dobbiamo bandire i veicoli inquinanti diesel, perché non ci sono altre strade da percorrere».

Area B migliorerà la qualità dell'aria?

«Area B è il massimo che Milano possa fare in questo momento sul fronte delle emissioni dei veicoli. Attenuerà l'inquinamento di prossimità, ma ora ci vuole più determinazione».

Che cosa propone?

«Occorrono politiche di sostegno alla ciclo-pedonalità e di limitazioni della sosta. Al contrario di tutte le altre città europee, Milano oggi è il regno della sosta selvaggia. È un'abitudine dannosa che bisogna punire con fermezza per disincentivare l'ingresso dei veicoli in città e, di conseguenza, decongestionare il traffico».

E sul fronte della ciclo-pedonalità?

«Se liberiamo le strade dalle auto diamo più spazio e garantiamo più sicurezza a ciclisti e pedoni. Milano deve puntare su una mobilità più evoluta».

Area B è punitiva?

«No, perché c'è un numero limitato di situazioni per cui Area B è davvero un problema. Affrontiamo la situazione con rigore, visto che lo smog non reca soltanto danni sanitari, ma anche economici: la qualità dell'aria è un indice che rende la città più o meno attrattiva per gli investimenti esteri».

Cosa dire ai possessori dei diesel?

«Hanno fatto un cattivo investimento e devono rassegnarsi all'idea che quel veicolo è destinato a non circolare più. Non è un capriccio, i diesel, anche Euro 4, in tutto il mondo sono considerati un problema».

E il bonus di 50 giorni?

«Una flessibilità necessaria, ma i diesel non possono far parte della mobilità del futuro».(S.Rom.)

