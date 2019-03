I DATI DEL 2018

Una formidabile annata. È la vendemmia lombarda 2018: in termini di quantità con un incremento della produzione del +55% rispetto al 2017, e di qualità con un balzo del +121% delle Docg. Con questi numeri il settore vitivinicolo lombardo si presenta all'edizione numero 53 di Vinitaly, Salone internazionale dei vini e dei distillati che si terrà a Verona dal 7 al 10 aprile, con il proprio padiglione e con oltre 200 espositori. «Fa piacere competere sulla qualità. Vinitaly è una delle più importanti fiere mondiali e noi ci saremo e abbiamo una parte sempre più importante», ha commentato il governatore Attilio Fontana. Al padiglione Lombardia a Vinitaly ci saranno oltre duemila etichette in degustazione in rappresentanza dei migliori vini lombardi che hanno sempre più successo anche all'estero: l'export infatti è cresciuto del +54% in dieci anni e ora vale 271 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA