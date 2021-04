I DATI ATS

I contagi a scuola per ora non creano allarme. Nell'ultima settimana i contagiati scolastici sono in lieve calo rispetto ai sette giorni precedenti, ma sono aumentati i quarantenati. È il bilancio del report di Ats: dal 19 al 25 aprile sono stati segnalati 658 casi di soggetti positivi nelle classi della Città Metropolitana, contri i 669 del periodo 12-18 aprile. Sono 53 i casi di alunni contagiati, dal nido alle superiori; 122 gli operatori scolastici.

Aumenta, però, il numero di soggetti costretti all'isolamento: da 5187 a 8779. È ovvio, dicono dall'Ats, «che è troppo presto per essere ottimisti e per parlare di bilancio positivo circa la riaperture delle scuole, lunedì scorso». Ma una riflessione è possibile. «Gli isolamenti sono in aumento perché, con la ripresa della frequenza scolastica ci sono più occasioni di contatto tra compagni. Quindi, sono stati tracciati più contatti da porre in quarantena in caso di soggetti positivi nel mondo scolastico», spiega Marino Faccini, responsabile della Struttura profilassi malattie infettive dell'Ats Milano.(S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Aprile 2021, 05:01

