Sono circa 200, tra titolari e avventori, le persone identificate dalla polizia nel corso dei controlli del week end durante la protesta #Ioapro1501. Per ognuno di loro arriverà la sanzione amministrativa da 400 euro prevista dalla normativa anti-contagio.

Gli agenti hanno riscontrato che i gestori di circa 20 tra bar, ristoranti e bistrot, situati prevalentemente nelle zone Centro, Sempione, Garibaldi Venezia, Monforte Vittoria e Porta Genova, servivano agli avventori cibi e bevande, sia all'esterno sia all'interno dei propri locali. In alcuni casi, dopo il controllo della polizia gli identificati hanno lasciato il locale e i titolari hanno chiuso l'esercizio. I controlli di polizia sono proseguiti anche sabato e domenica: gli agenti hanno verificato che alcuni esercizi hanno continuato la somministrazione in dispregio dei divieti.



Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA