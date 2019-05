I CONTROLLI

Due arresti e 220 persone identificate: sono questi i numeri del servizio straordinario di controllo del territorio svolto dalla polizia alla stazione Centrale.

I due arrestati sono cittadini polacchi di 56 e 50 anni. Gli uomini in borghese della Polfer li hanno colti a derubare il passeggero di un Frecciarossa. Approfittando del traffico intenso dei viaggiatori, i due hanno adocchiato la loro vittima mentre saliva sul treno e lo hanno seguito a bordo. Hanno atteso che il convoglio arrivasse alla stazione successiva, quella di Rogoredo, per distrarre l'uomo, rubargli il bagaglio, scendere e fuggire. I malviventi, inseguiti dai poliziotti che non li hanno mai persi di vista, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Gli agenti della Polfer hanno così restituito al 44enne il bagaglio rubato.

Sei le denunce a piede libero: due per immigrazione clandestina, una per rifiuto di fornire le proprie generalità a pubblico ufficiale, una per resistenza a pubblico ufficiale e una per oltraggio a pubblico ufficiale.

Venerdì 17 Maggio 2019, 05:01

