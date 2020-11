I contagi si moltiplicano, i morti aumentano, le terapie intensive si riempiono, il governo lavora per un nuovo lockdown. Tutto ciò è completamente sconosciuto al gruppo di persone che la notte di Halloween ha organizzato un rave nei boschi di Castellanza, in provincia di Varese, dove i carabinieri di Busto Arsizio sono intervenuti attirati dalla musica alta. Una festa totalmente illegale, pianificata da giorni e comunicata attraverso i contatti di WhatsApp, che ha portato decine di ragazzi a ballare e bere in piena violazione di tutte le ordinanze emesse di recente. All'arrivo dei militari c'è stata una fuga di massa, sono stati bloccati solo in 7 di età compresa tra i 20 e i 30 anni, provenienti dalle province di Milano e Varese. Tra loro ci sono persone già note alle forze dell'ordine per aver partecipato a rave dello stesso tipo, uno in particolare aveva con sé un coltello con la lama lunga 20 centimetri. Per tutti è scattata la denuncia per invasione di terreni o edifici, oltre alla multa per la violazione delle norme previste per contrastare il Covid-19.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Novembre 2020, 05:01

