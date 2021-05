I contagi nelle aule per ora non creano allarme. Nell'ultima settimana i contagiati scolastici sono in calo tra gli studenti delle superiori. Ma in lieve aumento alle elementari e medie.

È quanto si evince dall'ultimo report dell'Ats: i casi Covid a scuola tra il 26 aprile e il 2 maggio sono 641, e quindi 17 in meno della settimana precedente e 28 in meno di quella prima. Questo significa, secondo i sanitari dell'Ats, sempre molto cauti, che «è superata, per ora, la prova del rientro nelle classi». Come si auguravano «i dati si stanno consolidando» dopo la ripresa delle lezioni in presenza (70% alle superiori). E non ci sono segnali di allarme. Dei contagiati, l'80% sono alunni. Una percentuale molto più alta rispetto ai mesi scorsi, a conferma che c'è stato un primo impatto delle vaccinazioni agli insegnanti. Calano anche gli isolamenti, da 8.779 a 8.344. Ciò non toglie, ragionano comunque dall'Ats, che «non dobbiamo abbassare l'attenzione». E proseguire con «il lavoro di tracciamento dei contatti».

Ieri ancora un rallentamento dell'onda Covid: a fronte di 50.251 tamponi sono stati 1.557 i nuovi positivi, per un tasso di positività del 3% (3,4 il giorno prima). Diminuiti i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e negli altri reparti (-75). E rallentano i decessi: 32 (41 il giorno prima). A Milano e provincia i contagi sono stati 369, di cui 160 in città. (S.Rom.)

