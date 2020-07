I comitati: «Sala risolva il caos o lo denunciamo»

Simona Romanò

Residenti ostaggio della movida sfrenata portano in tribunale il sindaco Sala e quattro assessori. Assistiti dallo studio legale Risotti, sei comitati della zone calde del divertimento - dai Navigli a ProArcoSempione - hanno depositato la diffida «per ottenere - spiegano - dopo anni di tentativi falliti, una risposta ai problemi». Da sempre sono in balia di sporcizia, musica a palla, schiamazzi e liti fra ubriachi. E ora c'è anche la paura del Covid: infatti contestano «l'omesso controllo anti-assembramento per evitare il rischio di focolai nei quartieri». L'istanza è scattata per la deriva violenta: l'ultimo episodio di criminalità, venerdì sera, alla Darsena, quando due uomini hanno derubato una ragazza minacciandola con cocci di bottiglie.

Il Comune ha 60 giorni per prendere provvedimenti contro le notti sbandate e se non cambierà nulla proseguirà la battaglia legale: i residenti invocano lo stop alle bevande di asporto, la chiusura dei dehors, quasi raddoppiati in era Covid, a mezzanotte; controlli a tappeto con pattuglie fisse per sanzionare dai venditori abusivi di alcolici agli assembramenti senza mascherina vietati per il virus.

