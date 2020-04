I centri di accoglienza possono diventare centri di contagio del coronavirus come è successo alle residenze per anziani: parte da questa considerazione per chiedere che venga effettuato il tampone a tutti gli ospiti e agli operatori di queste strutture don Virginio Colmegna, presidente della Casa della Carità, dove si sono verificati due casi di contagio.

«Servono interventi urgenti - ha spiegato - e collaborazione tra enti pubblici e realtà che operano nel sociale, altrimenti le strutture come la nostra rischiano di diventare dei nuovi focolai».

La Casa della Carità - 300 ospiti di cui 74 nella sede principale, dove sono avvenuti i contagi e dove lavorano, a turno 28 persone -, da subito ha «compartimentato gli spazi e ripensato la struttura - spiega in una nota la struttura creata dal cardinale Martini -, ha riorganizzato i turni degli operatori per minimizzare i contatti e lavorato con gli ospiti affinché capissero l'importanza di restare a casa e di mantenere le distanze. Negli scorsi giorni, però, sono stati registrati due casi di contagio». E allora ha applicato tutte le procedure previste. ma don Colmegna chiede che «gli ospiti e gli operatori sociali siano sottoposti a tampone e che vengano trovati nuovi spazi per l'ospitalità di persone fragili, per alleggerire le strutture d'accoglienza».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Aprile 2020, 05:01

