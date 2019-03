I Cattivini, cabaret per i bimbi monelli

Simona Romanò

Birbanti come Gianburrasca oppure come Pinocchio? A tutti i bambini piace combinare qualche birichinata da lasciare senza parole la mamma. E proprio alla marachelle dei più piccoli Kosmokomico Teatro dedica lo spettacolo Cattivini, un cabaret-concerto per bimbi monelli che già il nome dice tutto: è un vero omaggio alla monelleria, che è anche la voglia di fare esperienze per imparare. In questo spettacolo si suona e si parla di emozioni attraverso gag esilaranti, mai banali, capaci di far riflettere. Largo alle canzoni piene di humor, di non-sense, di geniali trovate che soltanto i bambini, con la loro spontaneità, sanno escogitare stupendo i grandi. Anche mamma e papà si riconosceranno durante lo show, con le loro comiche nevrosi, i tic e rideranno. Cattivini è dunque un'occasione per divertirsi tutti insieme e magari cantare in compagnia. Ma è soprattutto lo spettacolo che affronta le emozioni: la rabbia, la paura della notte, la tristezza, la gioia di una bella giornata di sole.

Il 17 marzo. Teatro del Buratto, via Giovanni Bovio 5, ore 16.30 - 8 euro. Adatto a bambini da 5 a 8 anni. Si consiglia la prenotazione: 0227002476; info@teatrodelburatto.it.

