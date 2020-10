I carabinieri sono abituati a qualunque tipo di furto, dai gioielli alle bustine di zafferano. Ma un bottino così non l'avevano mai visto: 209 bottiglie di vino di pregio, valore 31mila euro. A custodire il carico prezioso, sottratto da un'azienda di Rodano, era un cittadino kosovaro di 27 anni, fermato domenica dai militari della stazione di Peschiera Borromeo al termine di un controllo sulla Paullese.

Lo straniero sperava di correre meno rischi scegliendo di viaggiare all'alba. E invece alle 6.30 si è imbattuto in una pattuglia, a San Donato. I carabinieri gli hanno chiesto di controllare il retro del Fiat Ducato su cui viaggiava e di fronte alle decine di scatole hanno chiesto spiegazioni. Si aspettavano una bolla d'accompagnamento, alla fine hanno arrestato il 27enne per furto aggravato. Il vino era stato rubato durante la notte dall'azienda Lorenzo Amedeo Marchi. La merce, che non è stata danneggiata durante il viaggio, era destinata al mercato nero, si ipotizza che potesse finire anche in ristoranti di alto profilo. (S.Gar.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Ottobre 2020, 05:01

