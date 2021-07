I cani che fiutano il Covid

Altro che tampone. A partire da settembre all'ingresso dll'Istituto europeo di oncologia di via Ripamonti darà il fiuto dei cani a individuare le persone positivi al Covid. Il progetto dello Ieo, condotto in collaborazione con l'università Statale, si chiama Se ti fiuto ti aiuto.

Lo studio clinico prevede di addestrare i cani a fiutare il Covid nelle persone asintomatiche: saranno arruolati il bassotto Otto, il pastore belga Nala, il collie Fiona ed un bastardino, Elix. Dopo l'addestramento due di loro presidieranno con i loro tutor l'ingresso dello Ieo ed effettueranno lo screening su chi acconsentirà a prendere parte alla ricerca.

L'obiettivo, spiegano dall'Istituto fondato da Umberto Veronesi, è «proteggere ancora meglio i pazienti Ieo dal virus, riducendo l'uso dei tamponi molecolari grazie al fiuto dai cani, che è altrettanto accurato, meno invasivo e può essere eseguito in tempo reale».

