I boys rossoneri? Diaz, Maldini jr. & C.: l'oro di Pioli

Luca Uccello

Domani la Champions League. Adesso serve dimostrare di essere grandi anche nell'Europa che conta. Con il Liverpool è andata male, ora c'è l'Atletico Madrid di Simeone secondo in classifica dietro solo al Real Madrid, con gli stessi punti, sono 14, del Siviglia nonostante la sconfitta di misura subita contro l'Alaves. Un'altra grande d'Europa che si presenta a San Siro per vincere.

Lo stesso dovrà fare il Milan di Pioli per non rimanere fermi a zero punti, per mettere già un piede fuori dalla competizione più importante, quella che permette di incassare tanti milioni anche per continuare a portare avanti l'ambizioso progetto giovani. Un progetto che in campionato vola in classifica, non senza qualche fatica, non senza l'obbligo per Pioli di schierare sempre i titolarissimi, pena soffrire e non poco come si è visto anche con Venezia e Spezia. Due vittorie fondamentali, non scontate, arrivare con i cambi, dalla panchina. Cambi che hanno permesso al Milan di guadagnare ancora sei punti per uno scudetto che non può più essere un semplice sogno o desiderio di fine settembre.

Ma la maturità di questa squadra passa anche dalla Coppa per eccellenza, per altri novanta minuti contro una squadra più pronta di quella rossonera, costruita per arrivare in fondo non per passare solo il turno. Con l'Atletico targato Simeone partirà dall'inizio ancora una volta Olivier Giroud che alla testata francese Telefoot ha fissato il suo obiettivo di reti stagionali: «È sui 15 gol, questo è il numero che ipotizzo. Se gioco tutte le partite, sì».

Ma non c'è solo lui che può fare la differenza: ci sarebbe anche Ibra che continua però ad avere problemi al tendine, che resta comunque importante come uomo spogliatoio, come leader anche se sarebbe meglio tornasse a giocare.

Sul suo profilo Instagram, nelle stories dello svedese c'è una gara di jumping di cavalli. Insomma un segnalo non troppo incoraggiante anche se lui farà di tutto per esserci. Di sicuro Pioli (stessi punti di un anno fa, 16 dopo sei giornate) a Spezia ha scoperto che può contare anche sul signorino Maldini oltre che un vero numero 10 come Brahim Diaz (dimenticato del tutto Calhanoglu), un Saelemaekers sempre più determinante proprio come Rafael Leao che quando è entrato ha spaccato la partita. Ora bisogna ripetersi a San Siro in una notte magica, con un stadio pieno tutto per il Diavolo.

