I big del nuoto give#tutticonsamuel

Massimo Sarti

MILANO - La piscina Samuele di via Trani (angolo via Mecenate) sta per accogliere i campioni del nuoto italiano ed internazionale. E sta per supportare chi anche dal nuoto vuole trovare la forza per reagire ad una tragedia che gli ha sconvolto la vita.

Venerdì 1 e sabato 2 marzo (con la classica appendice, domenica 3, delle gare giovanili) si svolgerà il 9° Trofeo Città di Milano, organizzato dalla Nuotatori Milanesi del presidente Roberto Del Bianco. Tra i partecipanti spiccano i nomi della Divina Federica Pellegrini, dell'oro mondiale ed olimpico dei 1500 stile libero Gregorio Paltrinieri e del campione europeo in carica degli 800 Gabriele Detti. Tra le stelle internazionali, il mito ungherese Lazlo Cseh, la connazionale Katinka Hosszu ed il sudafricano Chad Le Clos. In tutto 19 medaglie a Cinque Cerchi in un appuntamento già importante per testare la preparazione all'inizio di un'annata che avrà il proprio clou nei Mondiali sudcoreani di Gwangju (12-28 luglio).

Al Città di Milano grande spazio avrà anche la campagna di raccolta fondi della Federnuoto give#tutticonmanuel, per dare un aiuto concreto a Manuel Bortuzzo, il 19enne nuotatore rimasto paralizzato agli arti inferiori a seguito di un colpo di pistola ricevuto a Roma nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, a causa di un maledetto scambio di persona.

Lunedì Bortuzzo ha lasciato il San Camillo per cominciare la riabilitazione presso il centro spinale della Fondazione Santa Lucia, sempre nella Capitale, postando un video nel quale ha ringraziato tutti per la vicinanza, mostrando di avere una straordinaria voglia di combattere.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA