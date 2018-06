I bianconeri su Bernat e su Jankto dell'Udinese

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Non solo Darmian. La Signora segue anche l'esterno Bernat del Bayern e fa un pensierino al suo compagno di squadra Lewandowski, benché le primissime scelte per sostituire Higuain siano Icardi e Morata. È in atto la rivoluzione del club bavarese: se Vidal è nei radar del Napoli di Ancelotti, l'esterno Bernat è in pole per una corsia sinistra bianconera da rifondare. Asamoah ha detto addio, Spinazzola sarà fuori per almeno sei mesi e con Alex Sandro non è stato ancora fissato un appuntamento per parlare di futuro. Per prelevare lo spagnolo in scadenza nel 2019 con il Bayern servono circa 13 milioni, la stessa cifra che la Juve ha stanziato per l'altro esterno Darmian, in uscita dallo United: in questi giorni Marotta proverà l'assalto decisivo. A proposito di azzurri, è imminente l'affondo bianconero per Pellegrini. Pronti i 30 milioni previsti dalla sua clausola rescissoria con la Roma, che tenta il centrocampista con una proposta di rinnovo e si mantiene in vantaggio sulla Juve nella corsa per Cristante. Costi quasi proibitivi per Lewandowski, monitorato da Psg e Real. L'attaccante polacco guadagna circa 15 milioni a stagione, il doppio di Higuain... Infine Jankto, 22enne centrocampista ceco dell'Udinese, è entrato nel mirino juventino.riproduzione riservata ®