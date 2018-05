I beni delle mafie tornano alla città

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giammarco ObertoL'idea di fondo è restituire: ridare alla collettività quei beni che le sono state tolte dalle mafie. E che in Lombardia sono più forti che mai.Lo dimostrano di dati dei beni sequestrati alla criminalità organizzata in Lombardia: 1572 immobili - tra appartamenti, box, lotti di terreno. Le maggiori confische sono state disposte dal Tribunale di Milano: 390 in città, a 597 in provincia. Tra le proprietà confiscate, spiccano quelle del boss della ndrangheta Costantino Mangeruca e della famiglia Valle, che agiva nel territorio di Milano e provincia ed era legata alla potente cosca dei De Stefano di Reggio Calabria.Beni che ora tornano alla collettività: sono 97 gli immobili sequestrati alle mafie, per un valore complessivo di 13 milioni di euro, che che saranno consegnati agli enti locali. Nella maggior parte dei casi, le manifestazioni di interesse sono state presentate da Comuni che li utilizzeranno per scopi sociali e istituzionali. «Il messaggio è chiaro - ha commentato i dati il prefetto Luciana Lamorgese - lo Stato esiste e il fatto che venga restituito alla collettività un bene che fino a poco prima era tenuto da consorterie criminali è un messaggio forte».La guardia a Milano e in Lombardia è alta, perché qui la criminalità organizzata ha interessi economici massicci. E non è più la mafia di qualche decennio fa: «Oggi le mafie hanno cambiato pelle e impostazione - spiega Lamorgese - si è nascosta tra gli imprenditori. La seconda generazione ha studiato, ora sono laureati, sono entrati nell'economia in maniera sotterranea».riproduzione riservata ®