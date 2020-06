I banditi trasfertisti da Napoli anche durante il lockdown

Greta Posca

Sono trasfertisti della rapina: si muovono continuamente tra Nord e Sud in cerca di prede. E lo hanno fatto anche in pieno lockdown, da Napoli a Milano a caccia di orologi di lusso. È il profilo dei due uomini fermati mercoledì dalla polizia stradale di Arezzo in un'area di servizio sull'A1 e arrestati on l'accusa di aver rapinato il giorno prima a Milano il calciatore spagnolo Samu Castillejo. Si tratta di Gioacchino Esposito, 31 anni, e Giovanni Nasti, 42: entrambi residenti a Napoli ed entrambi con precedenti specifici.

L'orologio da ottantamila euro è già stato riconsegnato alla vittima: l'ala del Milan era in questura quando da Arezzo i poliziotti hanno inviato la foto della refurtiva. Alle 18 del giorno prima Castillejo si è ritrovato una pistola puntata al viso mentre era nella sua auto in piazza Principessa Clotilde. Poi i due sono fuggiti a bordo di due scooter. Dopo l'arresto, gli agenti della squadra mobile hanno perquisito un appartamento a Brugherio dove i due avevano trascorso la notte, ospiti di un'amica, una donna di 41 anni di origini salernitane, amica di uno dei due rapinatori. La donna è stata indagata per favoreggiamento: ha buttato gli abiti indossati dai banditi durante il colpo in un cassonetto per la raccolta di indumenti usati, che però all'arrivo degli agenti era già stato svuotato. Anche l'arma utilizzata contro Castillejo non è stata ritrovata.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA