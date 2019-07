I bambini più avventurosi possono trascorrere una notte d'estate nel bosco, sotto le stelle. Un'esperienza nelle vesti di boyscout, per ascoltare la natura. Dal gracidio delle rane al canto dei rapaci: sono bellissime le voci del parco nelle notti estive. Per questo, a luglio, agosto e settembre, ogni venerdì sera, l'Oasi WWF di Vanzago, a pochi chilometri da Milano, propone una visita serale, per poi restare a dormire nel centro del parco. Appuntamento per i baby partecipanti (7 -12 anni) il 12, 19, 26 luglio, 30 agosto e 6 ottobre: ritrovo alle 19 in via Tre Campane 21, tutti muniti di sacco a pelo, materassino da campeggio, pigiama, spazzolino, una tazza, una torcia e la cena al sacco. Alle 21 comincia il tour, alla luce delle torce. Alle 23, a nanna. I genitori torneranno sabato. 35 euro. Prenotazione obbligatoria 3930837918.

Altra attività all'aria aperta, rilassante, è il ciclo di letture Coccole e storie ai Giardini di Porta Venezia. Per i bimbi è l'occasione di sognare con i libri, trovando ispirazione dalla natura. Il 15 luglio, 10.30-12, davanti al Planetario, per poi scegliere insieme un angolino dove stendere le coperte sull'erba (si consiglia un plaid da casa). Gratuito. Prenotare: c.bibliovenezia@comune.milano.it. (S.Rom.)

