I 50 anni della Lombardia, da Bassetti a Fontana

Greta Posca

«Vi raccomando di difendere la riforma sanitaria all'insegna dell'autonomia». Lo ha detto il primo governatore della Lombardia Piero Bassetti parlando nell'aula del Consiglio regionale nel giorno in cui si sono celebrati i 50 della istituzione delle regioni. Alla cerimonia molti ex presidenti insieme all'attuale Attilio Fontana e al consiglio regionale. «L'episodio lombardo della guerra al Covid non è stato affatto una Caporetto bensì un soffertissimo Piave» ha detto Bassetti e «se qualcosa non ha funzionato, non è stato l'insieme del nostro sistema ospedaliero, ma piuttosto la carenza ulteriore di autonomia per le strutture territoriali di base». E ha concluso: «Provate a immaginarlo: finirebbe come con le mascherine».

Il suo discorso ha destato le perplessità dei 5 Stelle, soprattutto quando Bassetti ha parlato, tra l'altro, delle «nostre relazioni con l'estero che tanto devono a Formigoni».

La celebrazione si era aperta con la commemorazione delle vittime del Covid. «Un momento - ha spiegato il presidente dell'assemblea Alessandro Fermi -, che deve coniugare la solennità dell'occasione alla franchezza di un bilancio e soprattutto servire per gettare lo sguardo al futuro». La parola è andata al presidente Attilio Fontana. Dopo l'emergenza sanitaria «ora è il tempo di guardare avanti con pragmatismo e coraggio. Due sono gli imperativi categorici cui non possiamo sottrarci: il primo riguarda il nostro sistema sanitario regionale, che intendiamo rafforzare ulteriormente». Per il governatore «è fondamentale mettere il nostro territorio nelle condizioni di affrontare con immediatezza la possibilità di eventuali rigurgiti pandemici, a cominciare dal prossimo autunno», mentre «il secondo aspetto da non tralasciare riguarda le conseguenze economiche e sociali che l'emergenza sanitaria ha prodotto, con il rischio di nuove marginalità e povertà». Infine perché l'Italia esca dalla crisi la Lombardia è fondamentale».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA