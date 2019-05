I 44 Gatti Live Show tutti a miagolare

Simona Romanò

«Miao, miao», lo spettacolo ha inizio. Arriva domenica ial Teatro Nazionale «44 Gatti Live Show», ispirato al cartoon prodotto da Rainbow e record di ascolti su Rai Yoyo: è il primo spettacolo dal vivo con i gattini più simpatici e travolgenti della tv.

I micetti, con coda, baffi e pelo, salgono sul palco per divertire sia i bambini che i genitori grazie a una storia unica e gattastica. E come colonna sonora ci sono le più famose canzoni dello Zecchino d'Oro, tra cui, appunto, 44 Gatti che nel 1968 vinse la decima edizione della kermesse canora e da allora è uno dei brani più conosciuti dal giovanissimo pubblico. Ogni bimbo almeno una volta ha canticchiato il motivetto. Ora lo potranno intonare a teatro, tutti insieme, seduti comodamente in platea, così da trascorre una domenica difficile da dimenticare, fra divertimento, musica e buoni sentimenti come, ad esempio, la solidarietà e l'amicizia. La trama dello show è estremamente moderna: i gattini vengono a conoscenza di un talent show per tutti i micini. Si preparano, quindi, a parteciparvi per non perdere l'occasione di salire su un palco e cercare di conquistare il premio in palio, di qualsiasi cosa si tratti.

Il 26 maggio. Teatro Nazionale. Piazza Piemonte. Ore 18. Biglietti da 24,50 euro.

Venerdì 24 Maggio 2019, 05:01

