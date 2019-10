Husky Loops, ritorno a casa

Francesca Binfarè

Si chiamano Husky Loops, vivono a Londra, al momento sono in tour in Europa ma sono tre ragazzi di Bologna. Sette anni fa hanno attraversato la Manica con un carico di sogni musicali, che stanno realizzando passo dopo passo. Il loro album, pubblicato dopo 3 ep, si intitola I can't even speak English. Sabato proporranno dal vivo al pubblico milanese la loro musica che non accetta etichette, tra sonorità taglienti, elettroniche, hip hop, e ritornelli accattivanti e orecchiabili.

Come si vive da musicisti a Londra?

«Da poveri».

Come ci si sente a tornare a casa per suonare?

«In effetti è un po' strano tornare a casa (il 1° novembre hanno anche un concerto a Bologna, ndr) e suonare davanti a così tante persone che conosci».

Emozioni particolari nel giocare appunto in casa?

«Non più di quelle che ci dà qualsiasi altra città, a essere sinceri. La musica non emoziona di più in un posto piuttosto che in un altro».

Che tipo di concerto vedremo a Milano?

«Speriamo che il pubblico sia carico, ci piace vedere la gente ballare».

Quante canzoni proporrete dall'album I can't even speak English? Il disco sarà molto presente nella scaletta?

«Ne faremo la maggior parte».

Vista dall'estero, come sta la musica italiana?

«Non esiste la musica italiana vista dall'estero. È un mondo troppo piccolo per essere considerato».

Come vi sentite a essere per ora più conosciuti all'estero che non in Italia?

«Ogni tanto fa un po' effetto, ma a dire il vero per noi è normale che sia così».

riproduzione riservata ®

Giovedì 31 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA