«Hosni frustrato, non terrorista»

«Frustrato, emarginato emotivamente e relazionalmente». E con una «non completa maturazione sotto il profilo intellettivo». Queste componenti hanno influito sulla «condizione psichica» di Ismail Tommaso Hosni, il 21enne italo-tunisino processato per tentato omicidio, lesioni e resistenza per aver aggredito e ferito con due coltelli due militari e un agente della Polfer alla Stazione Centrale il 18 maggio 2017.È quanto scrive il giudice Roberta Nunnari nelle motivazioni della sentenza con cui, il 2 marzo ha condannato il giovane a 7 anni e tre anni di misura di sicurezza, a pena espiata, riconcedendogli il vizio parziale di mente. Hosni, come scrive il gup, ha messo in atto un'azione «spropositata», un «gesto inconsulto». Azione «non supportata da un movente rivendicativo o ideologico». Venne indagato per terrorismo internazionale per aver postato video sull'Isis su Facebook ma i pm hanno chiesto l'archiviazione. Era stata una perizia ad accertare che la capacità di intendere e di volere del giovane era «grandemente scemata al momento del fatto». C'era un «ritardo» nello sviluppo mentale di Hosni, oltre al fatto che nel corso dell'aggressione era sotto l'effetto di cocaina. Hosni viveva in un furgone-casa e spesso dormiva in stazione Centrale. Ha, però, buttato via i coltelli dopo l'aggressione e dunque la sua capacità di intendere e di volere non era completamente «scemata». E anche niente attenuanti generiche perché non ha mai «preso consapevolezza della gravità del gesto».Il gup ne ha anche disposto l'espulsione a pena espiata perché non ha documenti che provino la cittadinanza italiana, anche se sia per la difesa che per la Procura risulta italiano.