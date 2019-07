Hooverphonic, suadenti note

Cinque dischi di platino e 8 dischi d'oro, gli Hooverphonic (indimenticabili le hit planetarie come Mad about you e Anger Never Dies) arrivano stasera al Parco Tittoni di Desio.

Il gruppo belga di trip hop è sulla scena da 28 anni e sbarca in Italia per portare in tour Looking For Stars, il bellissimo album uscito nel 2018 che ha sancito il tanto atteso ritorno sulle scene e l'arrivo della nuova cantante, la diciottenne Luka Cruysberghs.

Fondati nel 1991 dal polistrumentista Alex Callier, gli Hooverphonic (con il nome di Hoover) con Raymond Geerts e la cantante a Liesje Sadonius diventano famosi nel 1995 dopo aver dato una canzone (2 Wicky) al film Io ballo da sola di Bernardo Bertolucci. Cambia la cantante (tocca a Geike Amaert) e arriva il top del successo nel 2000 con il singolo Mad About You. Ancora valzer di cambiamenti, arriva un'altra cantante e un po' di alti e bassi, e la carriera sembra in sordina. Il rilancio nel 2018 con lo sbarco nel gruppo, direttamente dall'edizione di The Voice del Belgio, di Luka Cruysberghs. Giovanissima, voce fresca e suadente, è con lei che esce Looking for stars, il decimo album di inediti che porteranno sul palco stasera. Insieme ai loro successi.(P.Pas.)

