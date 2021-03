Hollywood è sbarcata a Milano. Da ieri mattina sono iniziate le riprese per il film House of Gucci firmato da Ridley Scott, protagonisti Lady Gaga (Patrizia Reggiani), Adam Driver (Maurizio Gucci) e un altro manipolo di star da Al Pacino a Jeremy Irons. La pellicola ripercorre la saga della famiglia Gucci, culminata con l'uccisione di Maurizio nel 1995. Gli attori alloggiano all'Hotel Parigi.

Il primo giorno si è girato all'Università Statale, dove la via Festa del Perdono era off limits. Dall'alba sono iniziati i lavori delle troupe sul set blindato, non abbastanza da non immortalare però in lontananza Lady Gaga con foulard in testa in impermeabile strizzato in vita e capelli scuri e Adam Driver anche lui in impermeabile. Curiosi e fan tenuti lontani causa Covid, tanta rabbia social degli universitari per il mancato incontro con i divi, soprattutto Lady Gaga. «Lady Gaga è in Unimi a girare House of Gucci praticamente nel 2021 c'è stata più tempo lei di me nella mia università». Senza dimenticare: «Lady Gaga ha calpestato il terreno che calpesto regolarmente. Appena posso tornare in presenza vado a baciare il marciapiede di via Festa del Perdono». Riprese anche in via Vittor Pisani e nel Quadrilatero della Moda.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Marzo 2021, 05:01

