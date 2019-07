«Ho visto un Milan che sa soffrire»

Luca Uccello

MILANO - Una sconfitta (0-1, rete nel recupero del primo tempo di Goretzka a Kansas City) che non fa male. Perché l'avversario si chiamava Bayern Monaco, perché il Milan ha giocato il suo calcio senza tanti protagonisti, senza anche, prima del riposo, Theo Hernandez, che ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra: gli accertamenti radiologici hanno escluso fratture, ma ora si dovrà valutare l'eventuale entità dei danni ai legamenti. Torna in gioco Ricardo Rodriguez con Laxalt e Strinic.

Una prestazione che Marco Giampaolo ha valutato positiva in terra americana: «Per noi era la prima partita, per il Bayern la terza di alto livello. Ho visto i ragazzi sacrificarsi e soffrire, dando il massimo in questo momento». Poi ancora: «A me interessa la crescita della squadra e da questo punto di vista posso ritenermi soddisfatto». Domenica il Benfica, poi lo United. Due gare dove Giampaolo conta di vedere ulteriori miglioramenti e magari risultati positivi.

Dal campo al mercato, ad Angel Correa. L'affare è stato impostato, non ci dovrebbero essere complicazioni e la settimana prossima dovrebbe essere quella giusta, con lo scambio dei documenti e delle firme. Un affare che si farà, giurano a Casa Milan anche senza la cessione di André Silva, saltata in dirittura d'arrivo. Dalla Francia hanno parlato di un problema al tendine, dall'Italia di un problema d'ingaggio e non solo. Il Monaco volevo abbassare il prezzo del cartellino da 30 a 20 milioni. Affare saltato con l'impegno da parte di Jorge Mendes di trovare una soluzione, un'altra squadra disposta a puntare sull'attaccante portoghese: è spuntato il Marsiglia.

Intanto il Wolverhampton insiste per Patrick Cutrone, anche se la destinazione per ora non lo scalda del tutto l'attaccante rossonero. L'operazione sarebbe da 18 milioni più bonus. Un prezzo che permetterebbe al Milan di realizzare una importante plusvalenza. In mediana l'obiettivo resta Praet ma a 25 milioni Casa Milan non ha intenzione di sedersi al tavolo delle trattative.

Su Demiral ci sarebbe l'interesse della Roma che ai rossoneri ha già rubato' Jordan Veretout. Staremo a vedere.

Giovedì 25 Luglio 2019, 05:01

