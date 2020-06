«Ho un lavoretto da 18 milioni»

«Adesso c'è l'altra gara importante di 18 milioni, e questo sarebbe un bel lavoretto da fare, è l'installazione delle colonnine elettriche per gli autobus in tutti i depositi». Così in un'intercettazione parlava Paolo Bellini, il funzionario Atm finito in carcere. Sempre dalle intercettazioni (marzo 2019) si scopre che l'arrestato si interessava dell'esecuzione di lavori per la «eliminazione delle porte di banchina», da affidare ad una società a lui riconducibile, per il problema delle «frenate». Paolo Bellini avrebbe persino proposto all'amministratore di una società coinvolta nelle gare truccate di falsificare «la stampigliatura di un cavo» con caratteristiche diverse da quelle «richieste da Atm». Lo scrive il gip spiegando che per Bellini, come emerge dalle intercettazioni, la «posa del cavo sbagliato» sarebbe «sicuramente passata inosservata» salvo un incidente. «Un incendio, un cortocircuito ... per arrivare a quello deve bruciare la galleria», diceva il funzionario. Intercettazioni, come scrive il gip Lorenza Pasquinelli, che dimostrano «il livello di spregiudicatezza raggiunto da Bellini».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA