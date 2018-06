«Ho ucciso Assane, mi aveva sfidato»

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloIl razzismo non c'entrava. L'omicidio del 57enne senegalese Assane Diallo è stato il gesto di un uomo violento, capace di sparare 10 volte a distanza ravvicinata per pochi spiccioli. «Mi ha fischiato, come se fossi un cane, per chiedermi cinque euro», ha confessato ai carabinieri il 47enne Fabrizio Butà (con precedenti per rapina e un omicidio commesso nel 1998), arrestato per omicidio volontario aggravato dai futili motivi dopo 24 ore di indagini. «Era un conoscente e amico, con lui parlavamo di tante cose, tra cui politica, economia, cultura ha spiegato ultimamente, però, aveva assunto un atteggiamento un po' asfissiante». Butà si riferisce al comportamento, a suo dire, da bullo che Diallo avrebbe avuto con lui e la sua compagna, la 36enne Michela Falcetta, diventata suo malgrado il detonatore dell'omicidio.Sembra infatti che il senegalese si sia rivolto alla donna per avere qualche euro in maniera così brusca e irrispettosa da scatenare l'ira di Butà. Per risolvere la questione gli ha telefonato: «Gli ho detto chiaramente: cercati una pistola perché io ce l'ho e scendo a cercarti». E così ha fatto. Sabato sera Butà è andato in giro per Corsico a caccia del suo rivale, l'ha incontrato in via Curiel all'angolo con via delle Querce, nel quartiere Lavagna. C'era anche la Falcetta. «Chiedile scusa e la finiamo qua - ha raccontato l'arrestato ai carabinieri - ma lui invece ha fatto qualche passo verso di me. Ero convinto che fosse armato anche lui, ho estratto la pistola e l'ho colpito con cinque, sei o sette colpi, al petto e poi alla testa da distanza ravvicinata». Ha sparato dieci volte, sei colpi in faccia. Anche lei è stata arrestata per favoreggiamento e detenzione della pistola semiautomatica 9x21 con matricola abrasa che aveva nascosto in una delle cantine di un palazzo popolare in via Curiel. La Falcetta è accusata anche di detenzione di 70 grammi di cocaina trovati in casa.I due hanno vagato per tutta la notte dormendo sulle panchine, ma hanno capito subito di non avere speranze di farla franca e domenica sera si sono presentati in caserma per costituirsi. Quando gli hanno chiesto della pistola si è rimesso la maschera da duro: «Ce l'ho da un anno, ma non vi dico dove l'ho comprata. Non mi pento di quello che ho fatto perché Assane mi ha sfidato».riproduzione riservata ®