«Ho rapinato la farmacia, sono pentito»

Rapina e pentimento. Il bandito si sente in colpa e si fa prendere.

È accaduto a Milano nei giorni scorsi. Un rapinatore in erba di appena 18 anni ha rapinato un farmacista e dopo qualche giorno, vinto dal rimorso, ha deciso di costituirsi e ha segnalato il suo reato su Youpol. Il giovane, incensurato, ha messo a segno il colpo lo scorso 21 marzo in una farmacia in via Palanzone 33, all'ora di chiusura, verso le 1950. Il farmacista aveva aperto pensando a un'urgenza legata all'emergenza virus: il ragazzo aveva estratto una pistola dalla cinta dei pantaloni per armarla e puntarla, prima al torace poi alla nuca del farmacista, dicendo: «Muoviti, dammi tutti i soldi». E aveva preso circa 250 euro. Lunedì il pentimento. Il rapinatore ha scritto sulla app della polizia: «Ho fatto una rapina alla farmacia di Niguarda nord la settimana scorsa. Abito in via e resterò nel cortile fino alle 2 di notte. Ho sbagliato e l'ho capito mi voglio costituire».

Il giovane si è poi consegnato a una Volante del commissariato Greco-Turro ed è poi stato posto in stato di fermo in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 05:01

