«Ho preso in braccio Igor appena nato e ho avuto la sfortuna di abbracciarlo negli ultimi istanti. Spero che nessuno provi mai il dolore che sto provando io in questo momento».Ramon Maj è l'ultimo a parlare al funerale del figlio Igor, iò ragazzino morto soffocato da una corda probabilmente pr emular quanto aveva visto in un video su YouTube. Il papà ha le mani nodose come tutti gli esperti di arrampicata, lo sport di cui erano entrambi grandi appassionati.La cappella del cimitero di Lambrate non riesce a contenere tutti i parenti e gli amici che hanno deciso di portare l'ultimo saluto al 14enne. «Ricorderò sempre la prima volta che ci siamo conosciuti, le scalate assieme, il tuo sorriso che rendeva semplice ogni difficoltà» ha raccontato una sua coetanea con la voce rotta dall'emozione.«Igor è sempre stato un ragazzo maturo e premuroso, aveva continuamente un pensiero per gli altri, sosteneva chi aveva bisogno, a partire dalla cara nonna che fatica a camminare - ha ricordato un'altra parente - su una lapide vicina alla sua c'è scritto che muore solo chi non ha lasciato radici negli altri. Igor ne ha lasciate tantissime».riproduzione riservata ®