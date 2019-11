«Ho perso il filo e vado in analisi»

Ferruccio Gattuso

Un'idea surreale e la voglia di cambiare. Sono gli stimoli che hanno portato Angela Finocchiaro nel labirinto. «Sono sempre io ma stavolta, oltre alla mia parte di donna stralunata e maldestra, ne aggiungo altre». Ho perso il filo è il testo, ideato e scritto con Walter Fontana e Cristina Pezzoli, da oggi al Teatro Manzoni.

In quale labirinto si ritrova?

«Quello del mito di Arianna. È la il punto di partenza: il labirinto del Minotauro, dove mi muovo come Teseo. Solo che lui aveva il filo datogli da Arianna, è più fortunato di me».

Ci sono sei atleti e danzatori: sono loro a farle perdere il filo?

«Fanno di peggio: me lo tagliano proprio! Questi ragazzoni vengono da tutta Italia e sono campioni delle proprie discipline, dalla break dance alla danza classica, impersonano creature dispettose. Io cerco di uscire, loro mi disturbano».

Com'è in scena il metaforico labirinto?

«È una scenografia fatta di cosiddette tripolin che si muovono. Lì dentro sono la donna che fa autoanalisi: sono l'attrice stufa dei soliti ruoli, supero trabocchetti e prove di coraggio, e svelo ansie, paure e ipocrisie. Proverò anche a ballare: si salvi chi può».

Ma alla fine si sente come un eroe alla Teseo?

«Lo spettacolo dimostra quali siano gli eroi d'oggi: per esempio chi supera le figuracce esistenziali. E inoltre si parla di altruismo, razzismo, solidarietà».

Lei resta una monologhisa doc.

«Sì, amo il genere stand up e i comedian anglosassoni: mettono a fuoco le proprie bassezze, sanno essere cattivi in modo sano».

