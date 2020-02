«Ho cominciato a fare tatuaggi all'età di quindici anni, seriamente dai diciotto, ora ne ho trentatré». La sua firma l'hanno ammirata dodici milioni di spettatori tv davanti al Festival di Sanremo, volto e nome sono ancora materia di conoscenza per pochi appassionati.

Lui è SNT Simo, ed è il decoratore personale di Achille Lauro, il cantante che ha fatto il botto d'immagine con un red carpet e un'esibizione all'esordio del Festival. Soprattutto a SNT Simo (che ha lavorato anche per Don Joe e Tony Effe) si devono i tatuaggi sul viso dell'artista romano: e dire che i tattoo nel volto erano un tabù: «L'ho fatto saltare io, e ne sono contento», spiega SNT Simo. «Però ci vuole sempre una certa coscienza da parte di noi tatuatori: un artista musicale come lui può influenzare con un'apparizione migliaia di persone. Questi artisti rap emergenti sono spesso aggrediti da novelli tatuatori in cerca di visibilità, che pur di postare una foto sono disposti a realizzare i tatuaggi più insensati che un professionista del nostro settore non dovrebbe mai accettare». (F.Gat.)

Venerdì 7 Febbraio 2020, 05:01

